Срочно! Назовите страны Евразии, чьё название начинается на букву "И", с запада на восток.
География
Срочно! Назовите страны Евразии, чьё название начинается на букву "И", с запада на восток.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начнем с Европы: Исландия, Испания, Ирландия, Италия Азия: Израиль, Иордания, Ирак, Иран, Индия, Индонезия (островное государство) вроде бы все)
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