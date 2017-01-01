СРОЧНО Назовите вещества, реагирующие с водой при комнатной температуре
Химия
СРОЧНО Назовите вещества, реагирующие с водой при комнатной температуре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калий,кальций,натрий,барий
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