Срочно! Очень срочно! Вот прям очень срочно!
Обществознание
Срочно! Очень срочно! Вот прям очень срочно!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
#1 1.1 - да 1.2 - нет 1.3 - да 1.4 - нет 1.5 - да #2(одним словом можно же?..) 2.2:бизнес 2.4:экономика 2.5:управление
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