Помогите! Пожалуйста! Даю 31 бал ! Найди Делимое: а) ... : 6 =3080(остаток 4 ) б)... : 457 = 94 (о??таток 300) в)... : 9 = 5907 ( остаток 8) г) ... : 908 = 87 (остаток 15)

Математика

Помогите! Пожалуйста! Даю 31 бал ! Найди Делимое: а) ... : 6 =3080(остаток 4 ) б)... : 457 = 94 (о??таток 300) в)... : 9 = 5907 ( остаток 8) г) ... : 908 = 87 (остаток 15)

Автор: Гость