Помогите! Пожалуйста! Даю 31 бал ! Найди Делимое: а) ... : 6 =3080(остаток 4 ) б)... : 457 = 94 (о??таток 300) в)... : 9 = 5907 ( остаток 8) г) ... : 908 = 87 (остаток 15)
Математика
Помогите! Пожалуйста! Даю 31 бал ! Найди Делимое: а) ... : 6 =3080(остаток 4 ) б)... : 457 = 94 (о??таток 300) в)... : 9 = 5907 ( остаток 8) г) ... : 908 = 87 (остаток 15)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) 3090*6+4=18484 18484:6=3080 (ост. 4) б)457*94+300=33576 33576:457=94 (ост 300) в)5907*9+8=53171 53171:9=5907 (ост. 8) г) 908*87+15=79011 79011:908=87 (ост. 15)
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