Почему увеличивается и уменшается тень
Окружающий мир
Почему увеличивается и уменшается тень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чем ближе ты к свету тем больше тень тем дальше чем меньше если свет будет от солнца или от сильного и большего источника света то тень будет в твой рост. а если свет над тобой тень будет не видна но только внизу маленькая
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