Составьте памятку "как всегда чувствовать себя хорошо" обществознание 5 класс!!! Плиз помогите !!!!!!!
Обществознание
Составьте памятку "как всегда чувствовать себя хорошо" обществознание 5 класс!!! Плиз помогите !!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, возьми элементарные вещи, то есть: одеваться по погоде, мыть руки после улицы, мыть руки перед едой, мыться, чистить зубы 2 раза в день, мыть фрукты или овощи перед применением, и так далее. Продалжай сам у тебя всё получится.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Информатика
Задача А Число Фибоначчи это числовая последовательность,в которой первые два ч??сла единицы,а каждое последующее равно сумме двух предыдущих.Дан...
Окружающий мир
Беларуская мова