Составьте памятку "как всегда чувствовать себя хорошо" обществознание 5 класс!!! Плиз помогите !!!!!!!

Гость: Гость:

Ну, возьми элементарные вещи, то есть: одеваться по погоде, мыть руки после улицы, мыть руки перед едой, мыться, чистить зубы 2 раза в день, мыть фрукты или овощи перед применением, и так далее. Продалжай сам у тебя всё получится.