Составьте памятку "как всегда чувствовать себя хорошо" обществознание 5 класс!!! Плиз помогите !!!!!!!

Обществознание
Составьте памятку "как всегда чувствовать себя хорошо" обществознание 5 класс!!! Плиз помогите !!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну, возьми элементарные вещи, то есть: одеваться по погоде, мыть руки после улицы, мыть руки перед едой, мыться, чистить зубы 2 раза в день, мыть фрукты или овощи перед применением, и так далее. Продалжай сам у тебя всё получится.
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