Помогите пожалуйста. Разберите слова по составу: юбка, день

Русский язык
Помогите пожалуйста. Разберите слова по составу: юбка, день
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Юб корень к суффикс а окончание ден корень  ь несчетается
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