Глаголы по признаку какому спряжению относится первому или второму

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Как не ошибиться в определении спряжения глаголов . СПРЯЖЕНИЕ –Запомни -ко 2 спр относятся ВСЕ глаголы на ИТЬ ( в неопр форме ) ,кроме БРИТЬ СТЕЛИТЬ ( они -1 спряжения ) + 11 исключений ( гнать ,держать ,смотреть и видеть дышать ,слышать ,ненавидеть и обидеть ,и терпеть ,и зависеть,и вертеть -вы запомните ,друзья ,их на Е спрягать нельзя . Все остальные глаголы - на АТЬ ,ОТЬ .ТИ .ЧЬ ,УТЬ и т д.- это глаголы 1 спряжения И ещё :в 1 спр - пишется Е ( гласная с 1 палочкой - как и само спряжение 1)-борЕтс А во 2 спр пишется И ( гласная с двум палочками - как и в самом спряжении -2 -строИт Также у глаголов 1 спр. - личные окончания ут-ют У глаголов 2 спряжения - ат-ят . Если речь идёт об ударных окончаниях ,смотри на окончание -ут-ют -ете - и.тд. -1 спр . ат-ят .ите - и т.д. --2 спр .