Глаголы по признаку какому спряжению относится первому или второму

Русский язык
Глаголы по признаку какому спряжению относится первому или второму
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как не ошибиться в определении спряжения глаголов .  СПРЯЖЕНИЕ –Запомни -ко 2 спр относятся ВСЕ  глаголы на ИТЬ  ( в неопр форме ) ,кроме БРИТЬ  СТЕЛИТЬ ( они -1 спряжения ) + 11 исключений ( гнать ,держать ,смотреть и видеть  дышать ,слышать ,ненавидеть  и обидеть ,и терпеть ,и зависеть,и вертеть -вы запомните ,друзья ,их на Е спрягать нельзя .       Все остальные глаголы - на АТЬ ,ОТЬ .ТИ .ЧЬ ,УТЬ  и т д.- это  глаголы 1 спряжения  И ещё   :в 1 спр - пишется Е ( гласная с 1 палочкой - как и само спряжение 1)-борЕтс А во 2 спр пишется И ( гласная с двум палочками - как и в самом спряжении -2 -строИт Также у глаголов 1 спр. - личные окончания ут-ют У глаголов 2 спряжения - ат-ят . Если речь идёт об ударных окончаниях ,смотри на окончание -ут-ют -ете - и.тд. -1 спр . ат-ят .ите - и т.д. --2 спр .
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