Найдите значение выражения ,выбирая удобный порядок вычислений:(412+116)-112=?..
Математика
Найдите значение выражения ,выбирая удобный порядок вычислений:(412+116)-112=?..
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 412+116=528 2) 528-112=416
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