Выпоните действия а) 9-3,64-0,5+0,535 Б) 2,867:0,094+0,31-15 Пожалуйста с решением.
Математика
Выпоните действия а) 9-3,64-0,5+0,535 Б) 2,867:0,094+0,31-15 Пожалуйста с решением.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а)9-3,64-0,5+0,535= 6,36-0,5+0,535= 5,86+0,535=6,395б)2,867:0,094+0,31-15= 30,5+0,31-15=30,81-15=15,81
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