Выпоните действия а) 9-3,64-0,5+0,535 Б) 2,867:0,094+0,31-15 Пожалуйста с решением.

Математика

Выпоните действия а) 9-3,64-0,5+0,535 Б) 2,867:0,094+0,31-15 Пожалуйста с решением.

Автор: Гость