1. Как очистить порошок мела, если он засорен опилками? 2. План работы по разделени?? смеси, содержащей речной песок и поваренную соль.

Химия
1. Как очистить порошок мела, если он засорен опилками? 2. План работы по разделени?? смеси, содержащей речной песок и поваренную соль.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Просеять через мелкое сито. 2. Ну если длинный план, то так: а) Залить поваренную соль и песок водой б) Размешать до растворения соли в) слить раствор поваренной соли, отделив ее от песка (он-то не расториться в воде) г) выпарить жидкость для получения кристалов поваренной соли
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