Как василий жуковский изобразил царя матвея?
Литература
Как василий жуковский изобразил царя матвея?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жуковский в сказке "Спящая царевна" изобразил царя Матвея следующими эпитетами: добрый, разумный, хлебосольный царь
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