Пожалуйста помогите! Пунктуационный разбор "Должно быть"! В предложении "Должно быть, скворец и сам сообразил, что состязаться с соловьем неразумно......... Иии т.д. СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!
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Пожалуйста помогите! Пунктуационный разбор "Должно быть"! В предложении "Должно быть, скворец и сам сообразил, что состязаться с соловьем неразумно......... Иии т.д. СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если не ошибаюсь, это водное слово
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