Пожалуйста помогите! Пунктуационный разбор "Должно быть"! В предложении "Должно быть, скворец и сам сообразил, что состязаться с соловьем неразумно......... Иии т.д. СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!

Русский язык

Пожалуйста помогите! Пунктуационный разбор "Должно быть"! В предложении "Должно быть, скворец и сам сообразил, что состязаться с соловьем неразумно......... Иии т.д. СРОЧНО! ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость