Чтобы нагреть 110г алюминия от 10 до 100 0С требуется 9,1 кДж. Вычислите удельную теплое??кость алюминия. Полностью пожалуйста

Физика

Чтобы нагреть 110г алюминия от 10 до 100 0С требуется 9,1 кДж. Вычислите удельную теплое??кость алюминия. Полностью пожалуйста

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