Заполните пропуски в предложениях В конце ______ в. ___________. объединившие большую часть Франкского государства, стали фактическими его ___________. На франкском престоле утвердилась новая __________, по имени её крупнейшег...
История
Заполните пропуски в предложениях В конце ______ в. ___________. объединившие большую часть Франкского государства, стали фактическими его ___________. На франкском престоле утвердилась новая __________, по имени её крупнейшего представителя ______________ ________________ названная _____________.
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1) 7 2) Майордомы 3) правителями 4) династия 5) Карла Великого 6) Каролингами
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