Заполните пропуски в предложениях В конце ______ в. ___________. объединившие большую часть Франкского государства, стали фактическими его ___________. На франкском престоле утвердилась новая __________, по имени её крупнейшег...

История

Заполните пропуски в предложениях В конце ______ в. ___________. объединившие большую часть Франкского государства, стали фактическими его ___________. На франкском престоле утвердилась новая __________, по имени её крупнейшего представителя ______________ ________________ названная _____________.

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