Функции цивилизации пожалуйста напишите

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Основной функцией цивилизации как обобщающей характеристики ценностей и институтов конкретного общества является объединение его членов, преодоление возникающей в процессе развития экономической и социальной дифференциации, сохранение культурной и идеологической целостности и идентичности, достижение «преемственности в исторической эволюции» [6]. Кроме того, как свидетельствует история развития человечества на протяжении последних веков, задачей цивилизации выступает поддержание конкурентоспособности отдельных своеобразных форм организации жизни и значимости их внутреннего опыта развития.Цивилизации как общности людей находятся в постоянной трансформации. Существует две точки зрения относительно особенностей их развития.Согласно Ф.Броделю, цивилизация может проходить стадии укрепления и ослабления, стагнации, которая сопровождается разрушением отдельных элементов, но "глубокие корни со-храняются вопреки всем крушениям и "зимним холодам".Согласно биологическому подходу, цивилизационная жизнь в любом случае завершается смертью (Н. Данилевский, О. Шпенглер, А.Дж. Тойнби).По О. Шпенглеру каждая культурно-цивилизационная общность переживает возрасты отдельного человека: у каждой культуры имеются свои детство, юность, возмужалость и старость. В целом же он выделяет пять основных этапов в жизни культур:1. Зарождение. Культура зарождается внезапно, из неясных глубинных брожений и процессов, в момент, когда трансцендентный "прафеномен" оформляется в реализовываемую культурой систему "прасимволов", наиболее адекватно проявляющихся на первых порах в мифологии и орнаментации.2. Рост – процесс становления, формирования и подъема культуры, ее саморазвитие как свободной реализации системы "прасимволов" во всех сферах человеческой деятельности вплоть до исчерпания возможностей этой системы, до того момента, когда на ее основе ничего нового, свежего, оригинального возникнуть уже не может.3. Расцвет – наступает, когда культура достигает зрелости как максимального раскрытия своих внутренних возможностей. Но с этого момента ее духовные потенции исчерпываются, и она переходит от творческого созидания к механическому расшире-нию. Это означает перерождение культуры в цивилизацию.4. Упадок – стадия утрачивающей творческий дух городской цивилизации. "Огонь души угасает" и начинается эпоха техники, экспансии, милитаризма и захватнических войн. Цивилизация не творит ничего в духовном отношении нового и возвышенного, но лишь стремится к внешним приобретениям. Такое общество внутренне омертвевает и закостеневает.