Заполни таблицу окончаний имён существительных тебе помогут опорные слова весна земля стол колесо рожь любовь 1-е скл 2-е скл 3-е скл

Гость: Гость:

1 скл земля,весна(оканчивающиеся на гласные) (а также женского рода) 2 скл колесо,стол(оканчивающиеся на -о,-е.или в мужском роде нулевое окончание) 3 скл рожь,любовь(женский род оканчивающиеся на -ь знак)