Заполни таблицу окончаний имён существительных тебе помогут опорные слова весна земля стол колесо рожь любовь 1-е скл 2-е скл 3-е скл
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Заполни таблицу окончаний имён существительных тебе помогут опорные слова весна земля стол колесо рожь любовь 1-е скл 2-е скл 3-е скл
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 скл земля,весна(оканчивающиеся на гласные) (а также женского рода) 2 скл колесо,стол(оканчивающиеся на -о,-е.или в мужском роде нулевое окончание) 3 скл рожь,любовь(женский род оканчивающиеся на -ь знак)
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