(С) качет сито (по) (по) лям, А корыто (по)лугам. (За)лопатою метла (В)доль (по)улице (по)??ла. Топоры-то, топоры Так и (сы)плются с горы. (Ис)пугалася коза, (Рас)топырила глаза: Раскрыть скобки .Где приставка,где предлог,где ...
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(С) качет сито (по) (по) лям, А корыто (по)лугам. (За)лопатою метла (В)доль (по)улице (по)??ла. Топоры-то, топоры Так и (сы)плются с горы. (Ис)пугалася коза, (Рас)топырила глаза: Раскрыть скобки .Где приставка,где предлог,где часть коня? Спасибо)))
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скачет сито по полям,а корыто по лугам . за лопатою метла вдоль по улице пошла. топоры- то топоры так и сыплются с горы . испугался
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