Укажите пары смежных углов рисунок 83
Математика
Укажите пары смежных углов рисунок 83
Ответ(ы) на вопрос:
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1) DBA и DBC 2) МКР и FCN 3) МСF b FCN 3) NCE и МСЕ 4) ABC и CBE 4) ADF и DEF
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