Укажите пары смежных углов рисунок 83

Математика
Укажите пары смежных углов рисунок 83
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1) DBA  и  DBC 2) МКР и FCN  3) МСF b FCN 3) NCE и МСЕ 4) ABC и CBE  4) ADF и DEF 
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