Поставь слова медведь,кенгуру,пони в нужную форму. В зоопарке нет... . Мы принесли л??комство... . Дети видели ... . Ребята наблюдали за ... . Малышам читают о... . В каких словах нет окончания?
Русский язык
Поставь слова медведь,кенгуру,пони в нужную форму. В зоопарке нет... . Мы принесли л??комство... . Дети видели ... . Ребята наблюдали за ... . Малышам читают о... . В каких словах нет окончания?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Медведя,пони,кенгуру,пони
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Химия
1. Как очистить порошок мела, если он засорен опилками? 2. План работы по разделени?? смеси, содержащей речной песок и поваренную соль.
Русский язык
Математика
Алгебра