Поставь слова медведь,кенгуру,пони в нужную форму. В зоопарке нет... . Мы принесли л??комство... . Дети видели ... . Ребята наблюдали за ... . Малышам читают о... . В каких словах нет окончания?

Русский язык
Поставь слова медведь,кенгуру,пони в нужную форму. В зоопарке нет... . Мы принесли л??комство... . Дети видели ... . Ребята наблюдали за ... . Малышам читают о... . В каких словах нет окончания?
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Гость:
Медведя,пони,кенгуру,пони
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