Как проверить слова ножкИ, и жжёт(?)ся
Русский язык
Как проверить слова ножкИ, и жжёт(?)ся
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ко второму слову задаешь вопрос что делает? и если после "т" нет мягкого знака то и там не пишешь
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