Составьте по одному очень коротенькому предложению с каждым из этих слов: таллом, хромотофор, зооспора, зигота, гамета, спорофит, гамотофит, фитопланктон. СРООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!
Биология
Составьте по одному очень коротенькому предложению с каждым из этих слов: таллом, хромотофор, зооспора, зигота, гамета, спорофит, гамотофит, фитопланктон. СРООООЧНО ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Таллом не имеет расчленения на вегетативные органы. Хроматофор одноклеточных водорослей выполняет функцию фотосинтеза. Зооспора, подвижная двухжгутиковая клетка хламидомонады. Зигота, образуется при слиянии гамет, с образованием нового организма. Гамета половая клетка любого организма, при слиянии двух гамет одного вида образуется зигота. Спорофит, бесполое поколение в циклах растений, во время которого образуются споры. Гаметофит-половое поколение в циклах многих растений, во время которого образуются гаметы, и происходит образование зиготы при их слиянии. Фитопланктон, частички парящих в толще воды микроскопических ,фотосинтезирующих водорослей.
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