Чим мене вразила повість І. Франка "Захар Беркут" Допоможить будьласка буду дуже ??дячний

Українська література
Чим мене вразила повість І. Франка "Захар Беркут" Допоможить будьласка буду дуже ??дячний
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повість І.Франка ,,Захар Беркут" мені дуже сподобалося.Особливо мені до вподоби сам Захар Буркут та його син Максим.Оба вони мужні,ріщучи та сміливі.Дуже сподобалось,як поважає свого батька Максим,і як каже про нього добрими словами. У повісті показується любов Захара до народу,що він усе може покласти заради свого села і миру в рідному краю. Не дуже сподобався Тугар-Вовк,бо він зрадив свій народ.І хоча це батько Мирослави,вона пішла від нього. Повість вчить бути дружніми та триматися один за одного .Я важаю,що саме зараз вона дуже актуальна,бо такі часи , коли брат йде проти брата.Треба завжди були одним цілим,д довіряти один одному і не залишати товариша у біді.
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