Как называла Лизу мать из повести "Бедная лиза"

Литература
Как называла Лизу мать из повести "Бедная лиза"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ее называли:божескою милостью
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