Верхушкам лучик и пробежал осветил лесную по полянку солнечный деревьев а)Восстанови предложение.Подчеркни его грамматическую основу.Какими частями речи выражены главные члены? Установи при помощи вопросов связи слов в предл...
Русский язык
Верхушкам лучик и пробежал осветил лесную по полянку солнечный деревьев а)Восстанови предложение.Подчеркни его грамматическую основу.Какими частями речи выражены главные члены? Установи при помощи вопросов связи слов в предложегии. б)В первых трех словах отметь орфограммы гласных. В какой части слова они находятся?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнечный лучик пробежал по верхушкам деревьев и осветил лесную полянку.Лучик-существительное.Пробежал,осветил сказуемое.Это основа.Главные члены выражены существительным-лучик и глаголом-пробежал,осветил.солнечный-буква е в суффиксе,лучик буква и в суффиксе,пробежал в корне буква е.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Обществознание
Составьте памятку "как всегда чувствовать себя хорошо" обществознание 5 класс!!! Плиз помогите !!!!!!!
Українська література