Верхушкам лучик и пробежал осветил лесную по полянку солнечный деревьев а)Восстанови предложение.Подчеркни его грамматическую основу.Какими частями речи выражены главные члены? Установи при помощи вопросов связи слов в предл...

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Солнечный лучик пробежал по верхушкам деревьев и осветил лесную полянку.Лучик-существительное.Пробежал,осветил сказуемое.Это основа.Главные члены выражены существительным-лучик и глаголом-пробежал,осветил.солнечный-буква е в суффиксе,лучик буква и в суффиксе,пробежал в корне буква е.