Срочно памагите очень нужно
Математика
Срочно памагите очень нужно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24-8=16(см)-ширина 2)24+16=40(см)-периметр Ответ:периметр прямоугольника равен 40см
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