Срочно памагите очень нужно

Математика
Срочно памагите очень нужно
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)24-8=16(см)-ширина 2)24+16=40(см)-периметр Ответ:периметр прямоугольника равен 40см
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Как решить уровнение 7××=84÷4
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите плиз 5предложений на казахском про природу
Ответить
Русский язык
Преобразуй запесь .Придумай из слов словосочитания а из словосочитаний предложения Чистая,воздух-... ... Зеленая,лесточки-... ... Пение,пт...
Ответить
Математика
Из прямоугольного треугольника ABH с катетами AH=9см ,ВH=12см и прямоугольного треу??ольника BCH с катетами BH=12см, CH=5см составили тр...
Ответить
Математика
1 год= ... дней=... * ... (ч) = ... решите пожалуйста ОЧЕНЬ НАДО!!!!
Ответить