СРОЧНО!!!Почему ночные цветы белые?

Гость: Гость:

Ночные цветки, как правило, бывают белыми или, во всяком случае, светлыми, крупными и ароматными, для привлечения в темноте насекомых-опылителей именно в ночные часы. Для этого они используют разные средства: и усиливающийся к ночи запах, и приятный и заметный для глаза ночных опылителей цвет – белый или желтовато-бежевый. На такие цветы летят ночные бабочки. Именно они опыляют цветы жасмина (Jasminum), гардении (Gardenia), лунных цветов (Ipomea alba), вечерницы, или ночной фиалки (Hesperis), любки двулистной (Platanthera bifolia), лилии кудреватой (Lilium martagon) и ряда других растений.