Срочно! Помогите! 5sin3x=0 3sin²6x=1+4sin6x
Алгебра
Срочно! Помогите! 5sin3x=0 3sin²6x=1+4sin6x
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin3x=0 3x=Пк x=Пk/3 3sin^26x-4sin6x-1=0 -1<=sin6x<=1 3t^2-4t-1=0 t=(2+√7)/3>1 не удовлетворяет ОДЗ t=(2-√7)/3 6x=arcsin((2-√7)/3)+2Пк x=1/6(arcsin((2-√7)/3)+Пk/3
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