Срочно помогите как сделать 429 2,4 уравнением полностью
Математика
Срочно помогите как сделать 429 2,4 уравнением полностью
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2)54+х+32=96 х=96-86 х=10 4)х+х+х+х+х+х+х+29=155 7х+29=155 7х=124 х=124/7=17 5/7
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