срочно помогите. какое спряжение у данный слов: было, вышли, живу, вскочила, стала, всматриваться, явились, засуитились, снять, раздался, похожа
Русский язык
срочно помогите. какое спряжение у данный слов: было, вышли, живу, вскочила, стала, всматриваться, явились, засуитились, снять, раздался, похожа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
было(1 спр) , вышли(1 спр.) , живу(1) , вскочила (2) , стала(1) , всматриваться,(1) явились,(2) засуиЕтились,(2) снять, (1) раздался, (1) похожа( это не глагол)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Алгебра
В классе девочек в два раза больше,чем мальчиков. Если из этого класса уйдут три девочки и придут три мальчика, то девочек и мальчиков станет поров...
Английский язык
Напишите общий и разделительный вопросы к предложению. 1.They will Mathematics tomorrow. 2.My father will buy a new bicycle next month.
Математика
Цена земляники 150 р. за килограмм.Сначала цена на землянику увеличилась на 20%,а чер??з неделю новая цена уменьшилась на 20%.Сравните первую цену ...
Английский язык