СРОЧНО!!!!! помогите перевести.
Английский язык
СРОЧНО!!!!! помогите перевести.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Donilo мечтатель и любит прогулки в горах он природу. Он талантливый маленький мальчик и учитель Prokeрvch учёт его всему. Он любит его и относится к нему как к сыну. день. Danila вырастет в очень красивого молодого человек в один прекрасный день. Прокопыч рассказывает ему о каменном цветке из горы Copper . Он говорит ему, что это самый красивый цветок в мире. Он говорит :Хозяйка горы владеет этим цветком. Он в её волшебном соду. Если вы видите цветок вы можете понять красоту камня. "С этого дня. Дани мечтает увидеть Каменный цветок и думает об этом всё время.
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