Срочно, помогите пожалуйста, молю! задание: определите, в честь заключается речевая ошибка в выделенных курсивом словах (незнание лексического значения слова, неумение пользоваться синонимами, тавтология)? Исправьте и запишите...

Гость: Гость:

В некоторых случаях явные повторения в смысле слова, например, писателем и пишет. Есть случай, когда говорится пристально слушали, хотя пристально мы смотрим, здесь подойдёт слово внимательно. Примерно такие ошибки, присмотрись к этому тексту:)