Срочно, помогите пожалуйста, молю! задание: определите, в честь заключается речевая ошибка в выделенных курсивом словах (незнание лексического значения слова, неумение пользоваться синонимами, тавтология)? Исправьте и запишите...
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Срочно, помогите пожалуйста, молю! задание: определите, в честь заключается речевая ошибка в выделенных курсивом словах (незнание лексического значения слова, неумение пользоваться синонимами, тавтология)? Исправьте и запишите в правильном виде.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В некоторых случаях явные повторения в смысле слова, например, писателем и пишет. Есть случай, когда говорится пристально слушали, хотя пристально мы смотрим, здесь подойдёт слово внимательно. Примерно такие ошибки, присмотрись к этому тексту:)
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