Срочно, помогите пожалуйста, молю! задание: определите, в честь заключается речевая ошибка в выделенных курсивом словах (незнание лексического значения слова, неумение пользоваться синонимами, тавтология)? Исправьте и запишите...

Русский язык
Срочно, помогите пожалуйста, молю! задание: определите, в честь заключается речевая ошибка в выделенных курсивом словах (незнание лексического значения слова, неумение пользоваться синонимами, тавтология)? Исправьте и запишите в правильном виде.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В некоторых случаях явные повторения в смысле слова, например, писателем и пишет. Есть случай, когда говорится пристально слушали, хотя пристально мы смотрим, здесь подойдёт слово внимательно. Примерно такие ошибки, присмотрись к этому тексту:)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить слово из букв ткаснти
Ответить
Русский язык
Помогите исправить ошибки неудачного использования лексических средств: 1. Улиц?? полны разгулом и веселья и радости. 2. Это был какой-то укро...
Ответить
Алгебра
49⁵·7¹²/343⁷= (4/7)⁶·(1 3/4)⁴=
Ответить
Алгебра
X^3/6y^10*3y^9/x^11 упростить выражение
Ответить
Русский язык
Дует веселый ветерок,светит яркое солнышко-найди слова,в которых звуков меньше,чем букв
Ответить