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X^3/6y^10*3y^9/x^11 упростить выражение
Алгебра
X^3/6y^10*3y^9/x^11 упростить выражение
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X^3/6y^10*3y^9/x^11=y^19/2x^8
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