Назовите 2 элемента, в атомах которыхорошо число пар электронов равно числу неспа??енных электронов.
Химия
Назовите 2 элемента, в атомах которыхорошо число пар электронов равно числу неспа??енных электронов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Два элемента , в атомах которых , число пар электронов , равно числу неспаренных электронов : C, Li
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