Какая тенденция определяла политическое развитие России в XVII в.? Усиление самодержавной власти царя Расширение полномочий Боярской Думы Расширением привилегий бояр Расширение полномочий Земских Соборов

История

Какая тенденция определяла политическое развитие России в XVII в.? Усиление самодержавной власти царя Расширение полномочий Боярской Думы Расширением привилегий бояр Расширение полномочий Земских Соборов

Автор: Гость