Какая тенденция определяла политическое развитие России в XVII в.? Усиление самодержавной власти царя Расширение полномочий Боярской Думы Расширением привилегий бояр Расширение полномочий Земских Соборов

История
Какая тенденция определяла политическое развитие России в XVII в.? Усиление самодержавной власти царя Расширение полномочий Боярской Думы Расширением привилегий бояр Расширение полномочий Земских Соборов
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Гость:
Усиление самодержавной власти царя
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