Перевести и поставить some или any:1)У нас не морковки,я не могу сварить суп. 2) На столе стоит тарелка,на ней есть немного винограда и яблок
Английский язык
Перевести и поставить some или any:1)У нас не морковки,я не могу сварить суп. 2) На столе стоит тарелка,на ней есть немного винограда и яблок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.There aren't any carrots so I can't make soup. 2.There is a plate on the table and there are some grapes and apples
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