Перевести и поставить some или any:1)У нас не морковки,я не могу сварить суп. 2) На столе стоит тарелка,на ней есть немного винограда и яблок

Английский язык

Перевести и поставить some или any:1)У нас не морковки,я не могу сварить суп. 2) На столе стоит тарелка,на ней есть немного винограда и яблок

Автор: Гость