В треугольнике ABC ab=bc. Биссектриса am делит сторону bc на отрезки 4см и 5 см. Найдите периметр треугольника

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Свойство биссектрисы: a/b = a1/b1, где а и b - стороны треугольника, а a1 и b1 - отрезки, на которые поделила медиана сторону. В данной задаче сторона = 9. Треугольник равнобедренный. a=b=9 По свойству биссектрисы получим, что 9/x = 4/5. Из этого получим, что х = 45/4 P = 9 + 9 + 45/4 = 117/4 Примечание: В задаче не указано, как именно делится сторона. bm = 4 или bm = 5? Задача решалась - bm = 4