Два произведения написанные двумя животными проданные более чем за 1000 доларов ук??жите авторов этих картин

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Два произведения написанные двумя животными проданные более чем за 1000 доларов ук??жите авторов этих картин
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6. «Картина (Собака)», Джоан Миро – 2,2 миллиона долларовЭта работа Джоан Миро была продана на аукционе за 2,2 миллиона долларов. Среди других прекрасных работ Миро эта кажется нам аномалией. Трудно понять, почему коллекционер купил эту картину – может, просто хотел получить в собственность часть наследия большого мастера?

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