Расстояние между поселком и городом 150 километров 8:00 автобус вышли из поселка дви??аясь со скоростью 65 км в час 10:00 водитель сделал остановку какое расстояние осталось проехать автобуса от остановки другой Сделай схематич...

Математика

Расстояние между поселком и городом 150 километров 8:00 автобус вышли из поселка дви??аясь со скоростью 65 км в час 10:00 водитель сделал остановку какое расстояние осталось проехать автобуса от остановки другой Сделай схематический чертеж и реши задачу. Условие и решение!!!!

Автор: Гость