Расстояние между поселком и городом 150 километров 8:00 автобус вышли из поселка дви??аясь со скоростью 65 км в час 10:00 водитель сделал остановку какое расстояние осталось проехать автобуса от остановки другой Сделай схематич...
Математика
Расстояние между поселком и городом 150 километров 8:00 автобус вышли из поселка дви??аясь со скоростью 65 км в час 10:00 водитель сделал остановку какое расстояние осталось проехать автобуса от остановки другой Сделай схематический чертеж и реши задачу. Условие и решение!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Расстояние- 150км. вышел- в 8:00. скорость- 65км/ч. сделал остановку- в 10:00. осталось- ? Решение. 1)10-8=2(ч.)- ехал автобус до остановки. 2)65*2=130(км.)- проехал за 2 часа. 3)150-130=20(км.)- осталось. Ответ: 20 км. осталось проехать автобусу.
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