Які мудрі поради дають нам народні казки

Литература
Які мудрі поради дають нам народні казки
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Повчаю як правильно робити а як ні 
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