Скласти речення з імеником народ у знахідному відміннку

Українська мова
Скласти речення з імеником народ у знахідному відміннку
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Автор: Гость
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Гость:
Одного разу до нашого народу прийшов турист , який хотів пізнати нашу культуру бо це була його мрія , і тому він знайшов народ наш
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