Где надо поставить запятые дедушка мороз можно мне акрелывый краски и холст пожалуйста
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Где надо поставить запятые дедушка мороз можно мне акрелывый краски и холст пожалуйста
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Гость:
Дедушка Мороз, можно мне акриловые краски и холст, пожалуйста?
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