Почему в предложении:Жизнь прожить-не поле перейти прожить-подлежащее?
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Почему в предложении:Жизнь прожить-не поле перейти прожить-подлежащее?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Т.к. глагол связка отсутсвует.Прожить-это подолежащее выраженное инфинитивом))
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