*СРОЧНО ДАЮ 14 БАЛЛОВ КАК НАХОДИТЬ КАМПОНЕНТЫ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО*
Математика
*СРОЧНО ДАЮ 14 БАЛЛОВ КАК НАХОДИТЬ КАМПОНЕНТЫ УМНОЖЕНИЯ И ДЕЛЕНИЯ ЗАРАНЕЕ СПАСИБО*
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деление: Как найти делимое:частное умножить на делитель.Делитель:частное разделить на делимое.Частное:делимое разделить на делитель. Умножение:множитель умножить на множитель=произведение. Множитель-произведение разделить. на известный множитель
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