Написать изложение.полезные зверьки.

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Написать изложение.полезные зверьки.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бросьте неотложиние дела, вийдите поздним вечером на песчаний берег речонки.Если ви будете долго прислушиватся, то услишите в камишових зарослях непонятние шорохи, неумолчніе звуки Однажди ночью сидел я за письменим столом.Ночь била тихая, безветренная,только з реки доносились какие-то далекии звуки.Вдруг,из-за пола раздались чьи-то негромкие голоса.Они походили на шепот птенцов,которие пробудились в гнизде.Мною овладело желание понять, кто разгаваривает под полом.Потом я догадался, что слишал возню ежей. Ежи - полезнье зверушки.Они никому не причиняют вреда, уничтожают вредних насекомих,борются з мишами.На зиму ежи засипают.Их малинкие берлоги прикривают снежние сугроби,и они преспокойно сплят усю зиму
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