Який елемент названий на честь Мендилеєва?

Химия
Який елемент названий на честь Мендилеєва?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Менделевий порядковый номер 101
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