5 Тело, двигаясь со скоростью 36 км/ч, остановилось, пройдя 200м. Найдите время тормож??ния, если коэффициент трения 0,2.

Физика

5 Тело, двигаясь со скоростью 36 км/ч, остановилось, пройдя 200м. Найдите время тормож??ния, если коэффициент трения 0,2.

Автор: Гость