5 Тело, двигаясь со скоростью 36 км/ч, остановилось, пройдя 200м. Найдите время тормож??ния, если коэффициент трения 0,2.
Физика
5 Тело, двигаясь со скоростью 36 км/ч, остановилось, пройдя 200м. Найдите время тормож??ния, если коэффициент трения 0,2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: v₀=36 км/ч = 10 м/с v₁=0 м/с тело остановилось s=200м n=0,2 - коэффициент трения g=10 м/с² t=? Перепроверяю, неправильно решил, ответ не такой, переделаю позже
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