Хто такий чорний рицар "Айвенго"
Литература
Хто такий чорний рицар "Айвенго"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Чорний лицар це еврей з Йорка якого звали Ісак
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