Сравните и поставьте знаки больше,меньше или равно. 6т800кг,,,68ц;3км205м,,,3205м;4мин2с,,,42с;3мес,,,100сут.
Математика
Сравните и поставьте знаки больше,меньше или равно. 6т800кг,,,68ц;3км205м,,,3205м;4мин2с,,,42с;3мес,,,100сут.
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Гость:
1)равно2)равно3)больше4)меньше
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