ДАЮ 25 Б!! Решите пожалуйста две задачи на 7класс математика 1)Дано:истратил -3/5 О??талось 2.4 € _________ Сколько денег было до похода в магазин? 2)три группы очищали от снега двор.Первая группа очистила 7/12, вторая...
Математика
ДАЮ 25 Б!! Решите пожалуйста две задачи на 7класс математика 1)Дано:истратил -3/5 О??талось 2.4 € _________ Сколько денег было до похода в магазин? 2)три группы очищали от снега двор.Первая группа очистила 7/12, вторая группа 2/3 того, что осталось. А третья -оставшиеся 250м(в квадрате). вычисли S двора
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 - было денег 1-3/5=5/5-3/5=2/5 (осталось), но осталось 2,4 Е, значит 2,4:2/5=2 2/5:2/5=12/5:2/5=6 (Е) Ответ: было 6 евро 1 - весь двор 1-7/12=12/12-7/12=5/12 (осталось после первой группы) 5/12*2/3=10/36 (очистила вторая) 7/12+10/36=21/36+10/36=31/36 (очистили первая и вторая группы) 1-31/36=36/36-31/36=5/36 (очистила третья), но это 250 м2, значит 250:5/36=1800 (м2) Ответ: площадь двора равна 1800 м2
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